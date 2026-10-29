7 معتقلين في النقب بينهم مدراء مدارس للاشتباه في "رشى انتخابية لصالح الموحدة"

7 معتقلين من النقب بينهم 3 مدراء مدارس للاشتباه في "رشى انتخابية لصالح القائمة الموحدة" في يوم الانتخابات، إذ جرى اعتقال 3 منهم في يوم الانتخابات ولاحقا اعتقلت الشرطة 4 آخرين في إطار الملف نفسه.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص في النقب بادعاء "رشى انتخابية لصالح القائمة الموحدة"، ليرتفع عدد المعتقلين في الملف إلى 7 بعدما جرى اعتقال 3 أشخاص آخرين في يوم الانتخابات الثلاثاء.

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وأفيد بأن من بين المعتقلين 3 مدراء مدارس، وبحسب ما ورد في بيان للشرطة، الخميس، فإن "ملف التحقيق نقل إلى وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة بلاهف 433".

وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال 3 أشخاص من سكان ضواحي شقيب السلام وعرعرة النقب، الثلاثاء، للاشتباه بـ"تورطهم في محاولة رشوة انتخابية بهدف التأثير على تصويت المواطنين لصالح القائمة الموحدة في انتخابات الكنيست".

وأضافت أنه "خلال تفتيش منازلهم، ضبطت القوات مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الشواكل نقدا، إلى جانب قصاصات ورق وأدلة أخرى".

وفي أعقاب ذلك، جرى التحقيق معهم وعرضهم أمام المحكمة في بئر السبع، التي قررت تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، إن "الشرطة ملتزمة بحماية نزاهة الانتخابات. كل شكوى أو اشتباه بأي تجاوزت سيتم فحصه والتحقيق فيه بشكل حيادي وعميق".

واعتبر أن "الشرطة لن تسمح لأي جهة بالمساس بالعملية الديمقراطية إطلاقا، وستعمل بشكل حازم لتقصي الحقائق ومحاسبة جميع المتورطين قانونيا وبلا أي استثناء"؛ على حد تعبيره.