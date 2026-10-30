انخفاض أسعار الوقود في البلاد إلى 7.35 شيكل للتر مطلع تشرين الثاني

بنزين 95 أوكتان (الخدمة الذاتية): تم تحديد السعر بـ7.35 شيكل للتر للفترة من 1 إلى 4 تشرين الثاني بفضل التخفيض الحالي لضريبة البلو، ثم يرتفع السعر إلى 7.85 شيكل للتر بدءاً من 5 اني

تتراجع أسعار البنزين في البلاد مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إذ سيبلغ السعر الأقصى للتر الواحد من بنزين 95 أوكتان، في محطات التعبئة الذاتية، 7.35 شيكل، بانخفاض قدره 42 أغورة عن السعر الحالي.

وبحسب الأسعار المحدّثة، ستبلغ تكلفة خدمة التعبئة الكاملة 26 أغورة إضافية لكل لتر، من دون تغيير مقارنة بالتسعيرة السابقة.

وفي إيلات، سينخفض السعر الأقصى للتر البنزين إلى 6.23 شيكل، من دون ضريبة القيمة المضافة، بتراجع قدره 35 أغورة، فيما ستبلغ الإضافة مقابل خدمة التعبئة الكاملة 22 أغورة.

لكن هذا الانخفاض مرتبط باستمرار سريان أمر مؤقت لخفض ضريبة المحروقات؛ إذ حذرت الجهات المختصة من أنه في حال عدم تمديد الأمر أو تحديثه، سينتهي مفعوله عند منتصف ليل الرابع إلى الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، ما سيؤدي إلى ارتفاع السعر الأقصى اعتبارا من الخامس من الشهر إلى 8.35 شيكل للتر في محطات التعبئة الذاتية، و7.07 شيكل في إيلات.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن نيتها خفض ضريبة المحروقات المفروضة على البنزين بمقدار 50 أغورة للتر، لمدة 26 يوما، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود المرتقب مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونشرت الوزارة أمرا بهذا الشأن لإتاحة المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته، على أن يوقّع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أمر التخفيض بعد انتهاء فترة التعليقات ودراسة الملاحظات الواردة.

وبحسب الوزارة، من شأن التخفيض أن يجعل سعر لتر البنزين في محطات التعبئة الذاتية يبلغ 7.85 شيكل.

ويأتي هذا الإجراء في وقت لا يزال فيه أمر التخفيض السابق، الذي خفّض الضريبة بمقدار شيكل واحد للتر، ساريا حتى الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر. ومن المتوقع أن يشهد سعر الوقود انخفاضا جزئيا مع بداية الشهر، فيما يستهدف التخفيض الجديد تقليص الزيادة المتوقعة في الأسعار اعتبارا من ذلك التاريخ.

ويأتي ذلك في ظل إجراءات حكومية لتخفيف العبء عن المستهلكين، عبر خفض ضريبة المحروقات والحد من ارتفاع أسعار الوقود.