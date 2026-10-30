رهط: مصرع طفل بعد مكوثه لساعات داخل سيارة

أقر طاقم طبي وفاة طفل (عامان) بعد مكوثه داخل سيارة مغلقة، وبحسب التفاصيل فإن أعمال بحث عنه استمرت لساعات حتى العثور عليه، وقد كان فاقدا للوعي وبلا علامات حياة وعانى من ضربة حر.

لقي الطفل يامن يوسف سلمان الزيادنة (عامان) مصرعه إثر مكوثه لساعات داخل سيارة مغلقة في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء الجمعة.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الطفل بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الطفل يامن الزيادنة

وقال مضمدون من أفراد الطاقم الطبي "تلقينا بلاغا حول طفل جرى تخليصه من داخل سيارة وهو فاقد للوعي، إذ قالوا لنا إن أعمال بحث جرت عنه لعدة ساعات وبعد العثور عليه جرى إدخاله إلى منزل".

وأضافوا أن الطفل "كان بلا نبض أو تنفس ومع علامات ضربة حر. قدمنا له العلاج الأولي وعمليات إنعاش لكن حالته كانت حرجة واضطر الطبيب إلى إعلان وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة المأساوية.