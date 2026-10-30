مصرع سائق حافلة ونحو 30 مصابا بحادث طرق في النقب

لقي سائق حافلة مصرعه وأُصيب نحو 30 شخصا، بينهم مصابون بجروح خطيرة وحرجة، في حادث طرق بين حافلة وجرّار وقع صباح اليوم على شارع 25 في منطقة النقب.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الطوارئ)

لقي سائق حافلة مصرعه وأُصيب نحو 30 شخصا، بينهم مصابون بجروح خطيرة وآخرون بحالة حرجة، صباح اليوم الجمعة، في حادث طرق وقع بين حافلة وجرّافة على شارع 25 في منطقة النقب، بالقرب من مدينة رهط ومدخل "موشاف شيبوليم".

وأفادت التقارير الأولية بأن الحافلة كانت تقل مجموعة من الفتيات في طريقهن إلى رحلة، فيما علق عدد من الركاب داخلها جراء الحادث، ما استدعى تدخل طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة "نتيفوت" للعمل على تخليصهم.

وقالت "نجمة داود الحمراء" إن مركز الطوارئ التابع لها تلقى بلاغا عند الساعة 08:02 بشأن الحادث، وإن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وشرعت في تقديم العلاج لعدد من المصابين، الذين تفاوتت درجات إصاباتهم.

من جهتها، أفادت منظمة "(زاكا) - البحث والإنقاذ" بوجود نحو 30 مصابا في موقع الحادث، بينهم مصابون بجروح خطيرة وآخرون في حالة حرجة.

واستكمالا للتقارير عن حادث الطرق الخطير على شارع 25، أُخلي نحو 25 مصابا من موقع الحادث، فيما أعلن طاقم الإنقاذ وفاة سائق الحافلة، وهو رجل في الخمسينيات من عمره.