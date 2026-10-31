حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لزخات مطر محلية

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا مع فرصة لزخات مطر محلية في بعض المناطق، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلًا. ويستمر الجو غائمًا جزئيًا يوم الأحد، قبل أن يصبح معتدلًا يوم الإثنين.

يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلها السنوي العام بقليل. وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات مطر محلية في بعض المناطق، فيما تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وفي ساعات المساء والليل، يصبح الجو باردًا، خاصة في المناطق الجبلية.

ويستمر الجو، يوم الأحد، غائمًا جزئيًا في مختلف المناطق، من دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلها السنوي العام بقليل. ويكون الطقس باردًا صباحًا في المناطق الغورية، فيما تنخفض درجات الحرارة مساءً وليلاً، ليصبح الجو لطيفًا ومنعشًا في الجبال العالية والمتوسطة، وباردًا نسبيًا في ساعات الليل المتأخرة.

أما يوم الإثنين، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام. ويكون الجو غائمًا جزئيًا ومعتدلًا خلال النهار، حتى في المناطق الغورية، فيما يصبح باردًا مساءً وليلاً في الجبال العالية والمتوسطة، وباردًا نسبيًا في المناطق السهلية والساحلية.