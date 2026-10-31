كفر مندا: إصابة خطيرة لرجل في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة كفر مندا عن إصابة رجل (55 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

أصيب رجل، يبلغ 55 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا، مساء السبت.

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وفي التفاصيل، فإن الرجل تعرض لإطلاق نار بينما كان داخل مركبة في البلدة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابة اخترقت جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وقال المضمد محمد الشناوي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا رجلا بحالة خطيرة وعانى من إصابة اخترقت جسده جراء حادثة عنف".

وأضاف "قدمنا له العلاجات الأولية، ثم نقلناه على وجه السرعة إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.