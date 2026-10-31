مصرع شاب عربي في حادث اصطدام سيارة بعمود في بئر السبع

أسفر حادث اصطدام سيارة بعمود في مدينة بئر السبع عن مصرع الشاب محمود سالم النباري من قرية الرويس في النقب. ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 141 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق هذا العام.

لقي الشاب محمود سالم محمد النباري من قرية الرويس في النقب، مصرعه جراء حادث اصطدام سيارة بعمود في مدينة بئر السبع، مساء السبت.

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ونقل الشاب بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" بعد تقديم عمليات الإنعاش له، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الفقيد محمود النباري

وبحسب أفراد الطاقم الطبي من "نجمة داود الحمراء"، فإن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا، ومع وصولنا إلى المكان رأينا سيارة اصطدمت بعمود وبداخلها شاب عالق كان بلا نبض أو تنفس، وقد جرى تخليصه من السيارة وتقديم العلاجات بضمنها عمليات إنعاش".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 366 شخصا بينهم 141 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.