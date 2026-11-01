أبرشية حيفا المارونية تدين تخريب قاعة صلاة في نهريا

استنكرت أبرشية حيفا المارونية اقتحام قاعة صلاة في نهريا وتكسير محتوياتها، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الاعتداء وكشف هوية المسؤولين عنه ومحاسبتهم، ومؤكدة تمسك أبناء الجالية اللبنانية المارونية بحقهم في مواصلة الصلاة فيها.

صورة من التخريب الذي لحق بقاعة الصلاة في نهاريا (الشبكة)

أعربت أبرشية حيفا المارونية، مساء الأحد، عن "إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له قاعة الصلاة" في مدينة نهريا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت الأبرشية في بيان بأن قاعة الصلاة "يستخدمها أبناء الجالية اللبنانية المارونية لإقامة صلواتهم وشعائرهم الدينية"، وأوضحت أنه "أقدم مجهولون على اقتحامها وتكسير محتوياتها وتخريبها والتعدّي على حرمتها الدينية".

وشددت الأبرشية على خطورة هذا العمل، وأكدت ضرورة الحفاظ على "حرمة مكان مخصص للعبادة، وعلى حق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان وكرامة".

وتابعت أن دور العبادة لكافة الطوائف والأديان "يجب أن تبقى مصانة ومحمية، وأن تكون بمنأى عن أعمال العنف والتخريب والتدنيس".

وطالبت الأبرشية الجهات المختصة والأجهزة الأمنية "بتحمل مسؤولياتها كاملة والتحرك الفوري، والجدّي للتحقيق في هذا الاعتداء، وكشف هوية الفاعلين، وإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفقا للقانون".

وأكدت في بيانها أن "مثل هذه التصرفات لا يمكن تبريرها أو التساهل معها، وهي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومع قيم التعايش والاحترام المتبادل".

وأضافت "نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مكان العبادة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وقالت "نؤكد بكل وضوح أنّنا لن نسمح لهذا العمل التخريبي بأن يثنينا عن ممارسة حقنا الطبيعي في الصلاة والعبادة. وسوف نستمر في استعمال هذه القاعة وإقامة صلواتنا فيها... بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يُلقى القبض على المسؤولين عن هذا العمل وتتم محاسبتهم".

وشددت الأبرشية في بيانها على أن "حرمة بيوت الله ليست موضع تساهل أو مساومة، وحرية العبادة حقّ مقدّس يجب احترامه وحمايته للجميع دون استثناء".