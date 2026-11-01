ارتفاع ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي بنسبة 8% منذ مطلع العام

سجل المجتمع العربي 142 ضحية في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجع إجمالي ضحايا حوادث الطرق في البلاد بنسبة 7%، ليبلغ 367 ضحية.

أظهرت معطيات "سلطة الأمان على الطرق" الإسرائيلية تسجيل 367 ضحية في حوادث الطرق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 392 ضحية في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 7%.

في المقابل، سجل المجتمع العربي ارتفاعًا في عدد ضحايا حوادث الطرق بنسبة تقارب 8%، إذ بلغ عددهم منذ مطلع العام الجاري 142 ضحية، مقارنة بـ130 ضحية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب المعطيات، يشكل العرب نحو 38.7% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق منذ بداية العام، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة العرب من مجموع السكان، التي تبلغ نحو 21% وفق الإحصائيات السكانية الإسرائيلية.

وتشمل هذه المعطيات الضحايا من القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ما يسلط الضوء على التفاوت الكبير في حصيلة ضحايا حوادث الطرق بين المجتمع العربي وبقية السكان، رغم تراجع العدد الإجمالي للضحايا على مستوى البلاد.