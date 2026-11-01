اللجنة الشعبية في اللد: تسريح الشابين المعتقلين عقب مواجهات مع متطرفين يهود

أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة اللد إطلاق سراح شابين اعتقلتهما الشرطة مساء الجمعة، عقب أحداث شهدتها ساحة السوق إثر تجمع مجموعة من المتطرفين اليهود وترديدهم هتافات عنصرية واستفزازية.

أعلنت اللجنة الشعبية في اللد، إطلاق سراح الشابين اللذين اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة، عقب أحداث شهدتها ساحة السوق في المدينة، إثر تجمع مجموعة من المتطرفين اليهود وترديدهم هتافات عنصرية واستفزازية.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها، إنها عقدت اجتماعًا مع الشرطة عند الساعة العاشرة مساء الجمعة، استمر حتى منتصف الليل، وجرى خلاله استعراض ملابسات الأحداث، والتأكيد على أن ما شهدته المدينة جاء نتيجة تصرفات مجموعات يهودية متطرفة، مطالبة بوضع حد لما وصفته بالتصرفات المنفلتة وغير المسؤولة.

وأضافت أن الاجتماع انتهى بإطلاق سراح الشابين المعتقلين، مشيدة بموقف أهالي المدينة ووقوفهم في وجه محاولات إثارة الشغب في الأماكن العامة.

ودعت اللجنة الأهالي إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وضبط النفس، في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أهمية التصرف بحكمة لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة.

كما طالبت رئيس بلدية اللد بتحمل مسؤولياته وعدم الانجرار وراء خطاب المجموعات المتطرفة، التي اتهمتها بالسعي إلى نشر الفوضى والشغب في المدينة.