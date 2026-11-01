بدء العمل بإلزامية إضاءة مصابيح المركبات نهارا على الطرق الخارجية

بدأ اليوم الأحد سريان إلزامية إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية للمركبات خلال ساعات النهار على الطرق خارج البلدات، وذلك حتى 31 آذار/ مارس 2027.

بدأ اعتبارا من اليوم الأحد، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، سريان تعليمات إلزامية إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية للمركبات أثناء القيادة في ساعات النهار، وذلك على الطرق الواقعة خارج البلدات، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات حتى 31 آذار/ مارس 2027.

وتسري الإلزامية داخل البلدات وخارجها على سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي المسموح 15 طنا فأكثر، فيما يتوجب على سائقي الدراجات النارية تشغيل المصابيح طوال ساعات اليوم وعلى مدار العام، في جميع الطرق.

ويُعد عدم الالتزام بهذه التعليمات مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية وتسجيل نقاط بحق السائقين المخالفين.

وتأتي هذه التعليمات في إطار تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الرؤية على الطرق، والحد من مخاطر حوادث السير خلال أشهر الشتاء.