تقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة مشتبهين بالتخطيط المسبق لجريمة قتل في الطيبة

أعلنت الشرطة تقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة مشتبهين بالتخطيط المسبق وتنفيذ جريمة قتل وقعت في مدينة الطيبة يوم 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بعد تحقيق سري ومكثف كشف عن توزيع الأدوار بينهم.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تفاصيل جريمة قتل وقعت في مدينة الطيبة يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2026، وتقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة مشتبهين، نسبت إليهم التخطيط المسبق للجريمة وتوزيع الأدوار لتنفيذها.

ضحية الجريمة رائد حاج يحيى

وقُتل رائد حاج يحيى، في الخمسينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الخميس الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2026.

وبحسب بيان الشرطة، أظهرت التحقيقات أن المشتبهين الثلاثة خططوا للجريمة مسبقًا، إذ تولّى أحدهم مراقبة منزل الضحية ورصد تحركاته وموعد خروجه، فيما اعترض الثاني طريق مركبته، بينما أطلق الثالث النار عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلى مقتله.

وأضافت الشرطة أن كشف تفاصيل الجريمة جاء في أعقاب تحقيق سري ومكثف، مشيرة إلى استكمال الإجراءات وتقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.