استدراج زياد بشارة من الطيرة إلى مكان مقتله في الطيبة بحجة العمل.. ولائحة اتهام مرتقبة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فك لغز استدراج زياد بشارة من الطيرة إلى مكان مقتله في الطيبة، حيث قُتل رميًا بالرصاص أمام زوجته وابنته البالغة خمس سنوات.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أنها تمكنت من كشف ملابسات استدراج زياد بشارة من مدينة الطيرة إلى المكان الذي قُتل فيه رميًا بالرصاص في مدينة الطيبة، قبل أشهر، وذلك بحجة عرض عمل، مشيرة إلى أن لائحة اتهام ستُقدّم خلال الأيام المقبلة ضد مشتبه به من سكان الطيبة.

وقالت الشرطة إن الوحدة المركزية في لواء المركز أجرت تحقيقًا سريًا ومعقدًا، تمكنت خلاله من تحديد هوية المشتبه به واعتقاله بشبهة الضلوع في جريمة القتل، بعد الاشتباه بأنه استدرج بشارة إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وبحسب الشبهات التي توصل إليها التحقيق، فإن خلفية الجريمة تعود إلى عملية انتقام على خلفية خلاف سابق بين نجل الضحية وأحد سكان مدينة الطيبة.

وكان بشارة قد قُتل بإطلاق نار أمام زوجته وابنته البالغة خمس سنوات، في مشهد شهدته عائلته خلال وجودها معه في المكان.

وبعد استكمال التحقيق وجمع الأدلة، أحالت الشرطة ملف القضية إلى النيابة العامة في لواء المركز، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الشرطة أن التحقيق تناول ملابسات الجريمة ودور المشتبه به فيها، فيما لم تُعلن عن تفاصيل إضافية بشأن احتمال تورط أشخاص آخرين.