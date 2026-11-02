لائحة اتهام ضد شاب من شفاعمرو بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش

من المقرر تقديم لائحة اتهام ضد شاب (21 عامًا) من شفاعمرو، بشبهة الانتماء الفاعل إلى تنظيم داعش ومبايعته عدة مرات، ونشر مضامين تابعة له عبر الإنترنت، ومحاولة تجنيد مؤيدين لأفكاره، وفق ما أعلن الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، اليوم الإثنين، عزمهما تقديم لائحة اتهام ضد شاب يبلغ 21 عامًا من مدينة شفاعمرو، بشبهة الانتماء الفاعل إلى تنظيم داعش ودعم إيديولوجيته والترويج لأفكاره عبر الإنترنت.

وذكر بيان مشترك للشاباك والشرطة أن "الشاب، محمد سويطات، اعتُقل في 28 أيلول/ سبتمبر 2026، خلال عملية مشتركة للوحدة المركزية في لواء الشمال والشاباك، بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية".

وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات أن "سويطات أعلن مبايعته لتنظيم داعش عدة مرات، وأبدى تأييده لإيديولوجيته، إلى جانب متابعة واستهلاك مواد ومضامين تابعة للتنظيم".

وأضاف البيان أن "التحقيقات كشفت عن نشره مواد دعائية للتنظيم عبر الإنترنت، وتواصله مع أشخاص مؤيدين له، فضلًا عن محاولاته إقناع أصدقائه بتبني نهجه ودعم توجهاته، بهدف تعزيز نشاط التنظيم".

ومن المقرر تقديم لائحة اتهام ضده أمام محكمة الصلح في حيفا، بواسطة النيابة العامة في لواء حيفا، بتهمة العضوية الفاعلة في تنظيم إرهابي.

وقال الشاباك والشرطة إنهما ينظران بخطورة إلى أي تورط لمواطنين في أنشطة من شأنها تعريض أمن الدولة ومواطنيها للخطر، مؤكدين "مواصلة العمل لملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة وتقديمهم إلى القضاء".