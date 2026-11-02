مصرع شاب من الضفة بحادث دهس بشاحنة في كفر قاسم

تأتي الحادثة في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي إلى 142 منذ مطلع العام، بزيادة تقارب 8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم تراجع عدد الضحايا إجمالا في البلاد.

لقي شاب (نحو 40 عاما) من سكان الضفة الغربية مصرعه، ليل الأحد الإثنين، إثر تعرضه لحادث دهس بشاحنة في مدينة كفر قاسم.

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وأصيب الرجل بجروح بالغة جراء اصطدام الشاحنة به أثناء وجوده في المكان، ونُقل إلى مركز طبي قريب، حيث أُعلن عن وفاته متأثرا بإصابته. وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة، وهو من سكان كفر قاسم، للتحقيق معه، فيما باشر محققو حوادث السير فحص ملابسات الحادث.

سجلت حوادث الطرق في البلاد 367 ضحية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بتراجع نحو 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت 392 ضحية.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الضحايا في المجتمع العربي بنحو 8%، لتصل إلى 142 ضحية، مقابل 130 في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويشكل العرب نحو 38.7% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق، رغم أن نسبتهم من مجموع السكان لا تتجاوز 21%، وفق المعطيات الإسرائيلية.

وتشمل الإحصائيات ضحايا القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، وتبرز الفجوة في معدلات ضحايا حوادث الطرق بين المجتمع العربي وبقية السكان، رغم الانخفاض العام في عدد الضحايا.