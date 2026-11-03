إخطار بإخلاء أراضٍ خلال 30 يومًا يطال عشرات المواطنين في قرية السرّة بالنقب

أخطرت وحدة "الحراسة الخضراء" عشرات الأشخاص بضرورة إخلاء أراضٍ في قرية السرّة بالنقب خلال 30 يومًا، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال عدم الامتثال.

وجّهت وحدة "الحراسة الخضراء"، بالتعاون مع "سلطة أراضي إسرائيل"، إخطارًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، إلى عشرات المواطنين، تطالبهم فيه بإخلاء أراضٍ وإزالة اليد عنها خلال 30 يومًا، في خطوة تثير مخاوف من تصعيد الإجراءات ضد أهالي قرية السرّة، مسلوبة الاعتراف.

وبحسب الوثيقة المؤرخة اليوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والموجّهة إلى قائمة طويلة من الأشخاص، تدّعي الجهات المصدرة أن هؤلاء "يضعون أيديهم بصورة غير قانونية على أراضٍ تابعة للدولة"، وتتهمهم بـ"إقامة أسوار وأعمال غرس ومنشآت ثابتة ومبانٍ خفيفة من دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل أو الحصول على التراخيص اللازمة".

وطالبت الوثيقة المواطنين المذكورين بإخلاء الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وإزالة جميع الأشخاص والممتلكات والأغراض الموجودة فيها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا.

وحذّرت الجهات المصدرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم تنفيذ المطالب، بما يشمل اللجوء إلى القضاء، وتحميل المعنيين جميع النفقات المترتبة على ذلك، مشيرة إلى أنها لن ترسل إنذارًا إضافيًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من استهداف أراضي ومساكن أهالي قرية السرّة بإجراءات إخلاء وملاحقة، وسط تساؤلات بشأن تداعيات هذه الإخطارات على السكان وحقوقهم في الأرض والمسكن.