اعتقال ثلاثة مشتبهين بقتل سميح طلقات أبو عرار في النقب بعد نحو عام من فرارهم

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين من سكان عرعرة النقب، بشبهة الضلوع في قتل سميح طلقات أبو عرار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، على خلفية نزاع بين عائلات، وذلك بعد نحو عام من فرارهم واختبائهم في مناطق الضفة الغربية.

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مشتبهين من سكان بلدة عرعرة النقب، بشبهة الضلوع في جريمة قتل سميح طلقات أبو عرار، التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، على خلفية نزاع بين عائلات في المنطقة، وذلك بعد نحو عام من فرارهم واختبائهم في مناطق الضفة الغربية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة إن اعتقال المشتبهين جاء في أعقاب تحقيقات متواصلة في جريمة القتل، التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، في ظل نزاع عائلي، وأسفرت عن مقتل سميح طلقات أبو عرار.

ضحية الجريمة سميح طلقات أبو عرار

وبحسب بيان الشرطة، فإن المشتبهين الثلاثة غادروا منطقة النقب عقب وقوع الجريمة، ولجأوا إلى مناطق في الضفة الغربية، حيث مكثوا متوارين عن الأنظار لنحو عام، في محاولة لتجنب توقيفهم على خلفية القضية.

وأضافت أن قوات الشرطة تمكنت، بعد أعمال تحقيق ورصد، من تحديد أماكن وجود المشتبهين وإلقاء القبض عليهم، قبل نقلهم إلى التحقيق للاشتباه بتورطهم في جريمة القتل.

(تصوير: الشرطة)

ومن المتوقع أن تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة ودور كل واحد من المشتبهين فيها، فيما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأدلة المنسوبة إليهم أو الخطوات القضائية المقبلة بحقهم.

وتأتي القضية في سياق جرائم القتل التي يشهدها المجتمع العربي، والتي تتواصل في ظل تصاعد العنف والجريمة، وارتباط عدد من هذه الجرائم بنزاعات عائلية، وسط مطالبات متكررة بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.