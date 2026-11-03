الناصرة: إصابة امرأة بجروح خطيرة جراء حريق في شقة سكنية

أصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الناصرة، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيبت امرأة بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الناصرة، فيما عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران والتأكد من عدم وجود عالقين داخل المبنى.

وأفادت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن المرأة أُخرجت من الشقة قبل وصول الطواقم، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أجرت طواقم الإطفاء عمليات تمشيط في المكان، وعملت على تهوية المبنى وإخراج الدخان.

وتتكرر حوادث الحرائق المنزلية في البلدات العربية، وتتسبب أحيانًا بإصابات خطيرة وخسائر مادية، وسط تحذيرات متواصلة من مخاطر التدفئة ووسائل التدفئة غير الآمنة، والخلل في التوصيلات الكهربائية، وترك مصادر النار مشتعلة من دون مراقبة.

وتشدد طواقم الإطفاء والإنقاذ على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية، وتركيب كاشفات الدخان، وعدم ترك وسائل التدفئة أو الطهي قيد التشغيل دون رقابة.