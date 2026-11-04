اعتقال الزميل عبد أبو شحادة والشرطة ترفض الكشف عن مكان احتجازه

داهمت قوات الأمن الإسرائيلية، منتصف الليلة الماضية، منزل الزميل عبد أبو شحادة في يافا واعتقلته، واقتادته إلى جهة مجهولة، فيما ترفض الشرطة الكشف عن مكان احتجازه، رغم محاولات محاميين تحديد مكان وجوده.

داهمت قوات الأمن الإسرائيلية، منتصف الليلة الماضية، منزل الزميل عبد أبو شحادة في مدينة يافا، واقتادته إلى جهة مجهولة، وسط رفض الشرطة الإفصاح عن مكان احتجازه أو تقديم أي معلومات بشأنه.

وحاول المحاميان رمزي اكتيلات وأفنان خليفة التواصل مع الشرطة على مدار ساعات الليل، من أجل تحديد مكان احتجاز أبو شحادة، إلا أن الشرطة نفت علمها بالقضية، وتنكّرت لاعتقاله.

ووصف حقوقيون يتابعون القضية الاعتقال بأنه يندرج في إطار سياسة الترهيب والتخويف، في ظل الحملة العنصرية المتصاعدة ضد المواطنين العرب في أعقاب نتائج الانتخابات.

وباشر مركز "عدالة" الحقوقي متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مكان احتجاز أبو شحادة والكشف عن ظروف اعتقاله.

ويشغل أبو شحادة منصب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، وعضو هيئة تحرير موقع عرب 48، ويدير قسم برامج البودكاست في الموقع، ويقدم بودكاست "الميدان" الذي يتناول قضايا فكرية وسياسية وثقافية، ومحلل دائم في برنامج "داخل الصندوق" الذي يُبث عبر منصات عرب 48.

وكان نحو 15 عنصرًا من قوات الأمن، بينهم عناصر ملثمون، قد اقتحموا منزل أبو شحادة، وروّعوا طفليه، وصادروا أجهزة إلكترونية وعددًا من الكتب. كما رفضوا الكشف عن أسباب اعتقاله أو الجهة التي اقتادوه إليها.

وتتواصل المتابعة للكشف عن مكان احتجازه وملابسات اعتقاله، على أن تُنشر التفاصيل تباعًا.