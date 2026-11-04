الجريمة والعنف: 4 مصابين بينهم امرأة من الرملة وجسر الزرقاء وبسمة طبعون

أُصيب أربعة أشخاص، بينهم امرأة، بجراح بين الخطيرة والمتوسطة جرّاء أحداث عنف وإطلاق نار ببلدات جسر الزرقاء والرملة وكريات حاييم، وسط استمرار تفاقم أزمة الجريمة بالمجتمع العربي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 176 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.

أُصيب 4 أشخاص بينهم امرأة بأحداث عنف وجريمة إطلاق نار ارتُكبت في جسر الزرقاء وفي كريات حاييم وفي الرملة، مساء الأربعاء.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة في جسر الزرقاء، بأنه تلقى بلاغا بشأن وقوع الشجار، أسفر عن إصابة شخصين.

وأضافت أن جراح أحد المصابين خطيرة، فيما أُصيب الآخر بجراح متوسطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "تلقّت بلاغا بشأن شجار وقع في بلدة جسر الزرقاء، وأسفر عن إصابة رجلين، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، وفقًا لإفادة طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء".

وأضافت أنه "يجري التحقيق في ملابسات الحدث".

وفي الرملة، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما بجراح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضها لإصابات اخترقت جسدها، خلال "حدث عنف" وقع مساء الأربعاء في شارع "هرتسل" بمدينة الرملة.

وأفاد طاقم طبي بأنه تلقى بلاغا بشأن "حدث العنف عند الساعة 21:09، حيث سارعت الطواقم الطبية والمسعفون لتقديم الإسعافات الأولية للمصابة في المكان"، قبل أن يتم نقلها إلى المركز الطبي "شامير" (مستشفى أساف هروفيه)، لاستكمال العلاج الطبي اللازم.

وفي ما يتعلق بالجريمة الأخرى التي ارتُكبت في كريات حاييم، قالت الشرطة إنها "فتحت تحقيقا في إطلاق نار استهدف رجلا يبلغ من العمر 43 عاما من سكان بسمة طبعون، في كريات حاييم، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأضافت أنه "نُقل إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن خلفية الحادث جنائية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته".

176 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 176 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.