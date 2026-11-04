الشرطة تضبط أموالًا وممتلكات بنحو 60 مليون شيكل في حملة ضد محال صرافة بالشمال

ضبطت الشرطة أموالًا وممتلكات بنحو 60 مليون شيكل وأحالت 12 شخصًا للتحقيق، في حملة استهدفت محال صرافة بمنطقة الشمال، بشبهات "تبييض أموال وتقديم خدمات لمنظمات إجرامية".

ضبطت الشرطة الإسرائيلية أموالًا وممتلكات تُقدّر قيمتها بنحو 60 مليون شيكل، خلال حملة نفذتها وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لـ"لاهف 433"، ضد محال صرافة في منطقة الشمال، في إطار تحقيق بشبهات "تبييض أموال وتقديم خدمات مالية لمنظمات إجرامية".

وقالت الشرطة إن "الحملة أسفرت عن إحالة 12 شخصًا للتحقيق، للاشتباه بضلوعهم في مخالفات مالية وتوفير خدمات لمنظمات إجرامية"، مشيرة إلى أن "التحقيقات كشفت عن شبهات باستخدام محال الصرافة لإخفاء أنشطة مالية غير قانونية وتنفيذ عمليات تبييض أموال، إلى جانب التحايل على سلطات إنفاذ القانون بمبالغ تصل إلى ملايين الشواكل".

وأضافت أنه "مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت القوات عددًا من المواقع في منطقة الشمال، وضبطت سيارات ومبالغ مالية وممتلكات تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 60 مليون شيكل".

وأشارت إلى أن "التحقيقات تجري بالتعاون مع سلطة الضرائب والجهات المختصة بمكافحة تبييض الأموال، في محاولة لتتبع حركة الأموال والكشف عن مصادرها والجهات المستفيدة منها".

ووفقا للشرطة فإن "الحملة تأتي في سياق الجهود لملاحقة مصادر التمويل المرتبطة بالمنظمات الإجرامية، ومصادرة الأموال والأصول التي يُشتبه بأنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية، عبر تحقيقات مالية تستهدف شبكات تبييض الأموال ومحال الصرافة التي يُشتبه باستخدامها في هذا المجال".

وتشهد مناطق مختلفة حملات مماثلة تستهدف محال صرافة وشبكات مالية، وتشمل مداهمات وضبط أموال ومركبات وممتلكات بمبالغ كبيرة.