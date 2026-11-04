مركز إعلام يدين اعتقال الزميل عبد القادر أبو شحادة ويطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه

دان مركز إعلام اعتقال الشرطة الإسرائيلية الصحافي عبد القادر أبو شحادة، فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحام منزله في مدينة يافا، مطالبًا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج عنه، وضمان حقوقه القانونية وحرية عمله الصحافي.

دان مركز إعلام اعتقال الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، الصحافي عبد القادر أبو شحادة من مدينة يافا، عقب اقتحام منزله، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

وقال المركز إن رفض الشرطة الكشف عن مكان احتجاز أبو شحادة، وفق المعلومات المتوافرة، يثير القلق إزاء مدى تمكينه من التواصل مع محاميه وعائلته، لا سيما في ظل عدم وضوح أسباب اعتقاله أو التهم المنسوبة إليه.

وأكد المركز أن اعتقال صحافي يستوجب توضيحًا من الشرطة بشأن أسبابه، وضمان احترام حقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحامٍ وإبلاغ عائلته بمكان احتجازه.

وشدد مركز إعلام على أن الاعتقال لا يجوز أن يتحول إلى أداة لترهيب الصحافيين أو تقييد حرية التعبير والعمل الصحافي، داعيًا المؤسسات الحقوقية والصحافية إلى متابعة القضية والعمل على ضمان حقوق أبو شحادة.

ويعمل أبو شحادة في مجال الصحافة والإعلام، ويدير ويقدّم بودكاست "الميدان" على موقع "عرب 48"، كما يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية.