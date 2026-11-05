إبعاد معاذ محمدي وحسين أبو هاني عن الأقصى

أبعدت السلطات الإسرائيلية المرابطَين معاذ محمدي من قرية شعب وحسين أبو هاني من رهط عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، عقب مداهمة منزليهما واقتيادهما للتحقيق في القدس، مع إمكانية تمديد الإبعاد حتى ستة أشهر.

أبعدت السلطات الإسرائيلية المرابطَين معاذ محمدي من قرية شعب، وحسين أبو هاني من مدينة رهط، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديد القرار لفترات متتالية تصل إلى ستة أشهر.

وجاء القرار عقب مداهمة قوات الشرطة الإسرائيلية، منزل محمدي في قرية شعب، ومنزل أبو هاني في مدينة رهط، قبل اقتيادهما إلى مركز التحقيق في القشلة بالقدس.

وسلّمت السلطات المرابطَين قرارين بالإبعاد عن المسجد الأقصى، في إجراء اتُّخذ دون إدانة واضحة، بحسب المعطيات الواردة، وبما يتيح تمديد الإبعاد لفترات متتالية قد تصل في مجموعها إلى ستة أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق ملاحقة المرابطين والحدّ من وجودهم في المسجد الأقصى وساحاته، عبر قرارات الإبعاد التي تستهدف تقييد حضورهم فيه.