اعتقال الشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب بالنقب

اعتقلت قوات وحدة "يوآف" الشرطية الإسرائيلية، عصر اليوم الخميس، الشيخ صياح الطوري، من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت المعلومات الأولية بأن عملية الاعتقال نفذتها قوات من وحدة "يوآف"الشرطية، عقب اقتحام القرية، دون أن تتضح بعد ملابسات الاعتقال أو أسبابه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق الملاحقات المتواصلة التي يتعرض لها أهالي العراقيب، وفي مقدمتهم الشيخ صياح الطوري وأفراد عائلته، على خلفية نضالهم المتواصل دفاعا عن قريتهم وأرضهم في مواجهة عمليات الهدم والتهجير.

ومنذ هدم العراقيب للمرة الأولى في تموز/ يوليو 2010، تواصل السلطات الإسرائيلية استهداف القرية بعمليات الهدم المتكررة، فيما يصر أهلها على إعادة نصب خيامهم ومساكنهم والتشبث بأرضهم.