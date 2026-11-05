زلفة: الشرطة تقتحم مطعم ابنة الشيخ محمد أمارة وتحتجزه 4 ساعات داخله

أفاد الشيخ محمد أمارة بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مطعمًا في قرية زلفة يعود إلى ابنته، واحتجزته داخله لأكثر من أربع ساعات حققت معه فيها حول مواقفه السياسية ومعتقداته الشخصية، وسط ما وصفه بالتضييقات عليه لدعوته إلى التصويت.

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ووحداتها الخاصة، الأربعاء، مطعمًا يعود إلى ابنة الشيخ محمد أمارة في قرية زلفة، وأجرت تفتيشات فيه على الرغم من توضيح العائلة للشرطة أن المطعم ملك لابنة الشيخ المتزوجة خارج القرية، وليس للشيخ نفسه، إلا أن الشرطة أصرت على التفتيش على رغم أن الأمر الصادر من المحكمة كان باسم الشيخ وليس باسم ابنته.

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واحتجزت الشرطة الشيخ محمد أمارة لأكثر من 4 ساعات داخل مطعم ابنته، ومنعته خلال ذلك من دخول الحمام أو أداء الصلاة، فضلا عن استجوابه والتحقيق معه حول أفكاره السياسية.

وقال الشيخ محمد أمارة من قرية زلفة لـ"عرب 48": "فوجئت قبل يومين باقتحام مطعم خاص بابنتي في قرية زلفة من قِبَل الشرطة والوحدات الخاصة، مع العلم بأن المطعم لابنتي وليس لي، والمثير للعجب أنهم جاؤوا بأمر من المحكمة باسمي، والمطعم ليس باسمي".

وأضاف قائلا: "تم احتجازي داخل المطعم لأكثر من 4 ساعات، مع عدم السماح لي بالصلاة أو حتى الوضوء أو دخول الحمام، ولأسباب غير معروفة وخاصة أن المطعم لابنتي، وهي متزوجة لخارج القرية".

وأشار إلى أن الاحتجاز تضمن تحقيقا حول أفكار الشيخ السياسية ومعتقداته الشخصية، إذ قال: "لم يفصحوا عن أنه تحقيق، ولكن خلال احتجازي داخل المطعم تمت مساءلتي عن أفكاري السياسية ومعتقداتي، ولم يتطرقوا إلى شيء له علاقة بالمطعم".

وتحدث عما يشعر به من استهدافه وعن التجاوزات من قِبَل الشرطة، وقال: "باتت كل التصرفات غير قانونية في الفترة الأخيرة، إذ إنني أشعر بأنه يتم زيادة الضغط والتضييقات علي شخصيا خلال الفترة الأخيرة، لأنني دعوت إلى التصويت، وعلى ما يبدو أن النتائج لم تعجبهم".