حيفا: إصابة سائق دراجة نارية بجروح في حادث طرق

أُصيب رجل يبلغ نحو 50 عاما بجروح تراوحت بين خطيرة ومتوسطة، إثر اصطدام دراجته النارية بمركبة في شارع "دافيد إلعازار" بمدينة حيفا، ونُقل إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أُصيب سائق دراجة نارية يبلغ نحو 50 عاما بجروح وُصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة، إثر حادث طرق وقع في شارع "دافيد إلعازار" بمدينة حيفا، صباح اليوم الخميس.

ووقع الحادث إثر اصطدام بين مركبة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة في مناطق متفرقة من جسده، بينها الصدر والرأس والأطراف.

وقال المسعف في اتحاد الإنقاذ، شلومو ميشكوفيسكي، إن "طواقم الإسعاف قدمت للمصاب الإسعافات الأولية في مكان الحادث، قبل نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج."

وأضاف أن "حالة المصاب وُصفت، في أعقاب الحادث، بأنها متوسطة إلى خطيرة".

وباشر محققو حوادث السير في الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.