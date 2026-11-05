لجنة المتابعة العليا تطلق حملة ضد التحريض العنصري الفاشي

أعلنت لجنة المتابعة بعد اجتماع عقد بباقة الغربية عن إطلاق حملة ضد التحريض العنصري الفاشي، بالإضافة إلى قرارات للتصدي للمصادرة والهدم في سهل الطيبة، ومواجهة مشاريع الاقتلاع في النقب، ومكافحة الجريمة، وضد المشاريع الاستيطانية بالجليل، وللدفاع عن القدس والأقصى.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن إطلاق حملة ضد التحريض العنصري الفاشي بالتعاون مع الهيئات الشعبية والمنظمات الأهلية والقوى السياسية، وذلك خلال اجتماع عقدته سكرتارية لجنة المتابعة، الخميس، في باقة الغربية.

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وافتتح الاجتماع رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة، قائلا إن "الموجة العنصرية الحالية تقودها نخب سياسية إسرائيلية متنفّذة وأبواق إعلامية فاشية، صار شغلها الشاغل صناعة الكراهية وبث سموم الأحقاد المريضة على القوى والقيادات السياسية العربية وعلى المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل بأسره. نحن نتصدّى لها، متمسكين بالموقف الوطني الحازم والمسؤول. وسنطلق حملة مضادة بأوسع مشاركة لقوانا السياسية والمجتمعية".

وأضاف "ندين بشدّة الملاحقة السياسية للقيادات العربية والاعتقال التعسّفي لرئيس الهيئة الإسلامية في يافا الصحافي عبد أبو شحادة، كما ندين الحملة، التي يحرّكها شاباك نتنياهو، ضد النائب أيمن عودة ومحاولة تلفيق تهم كاذبة ضده."

وناقش اجتماع المتابعة العديد من القضايا الحارقة، التي تواجه المجتمع العربي، واتخذت القرارات التالية:

1. إطلاق حملة ضد التحريض العنصري: أدانت المتابعة حملات التحريض الفاشي والملاحقة السياسية، التي استهدفت مؤخرا الصحافي عبد أبو شحادة والنائب أيمن عودة وغيرهما. وجرى في الاجتماع إقرار حملة شاملة ضد التحريض الفاشي العنصري، تشمل تنظيم المظاهرات والمسيرات وإصدار البيانات والدعوة لاجتماع عاجل مع السفارات الأجنبية (تطرح فيه أيضا قضية الجريمة والعنف). وتقرر أيضا عقد اجتماع للمنتدى الحقوقي، بمشاركة منظمات أهلية لتنظيم عملية الرصد وتقديم الشكاوى القانونية، وغيرها من الفعاليات، التي سيعلن عنها لاحقا.

2. التصدّي للمصادرة والهدم في سهل الطيبة: أكدت لجنة المتابعة على التزامها بالعمل على إفشال مشروع المصادرة والهدم في سهل الطيبة. وستعقد سكرتارية المتابعة، هذا الشهر، اجتماعا بمشاركة البلدية واللجان الشعبية ولجنة المزارعين وطواقم مهنية ومنظمات أهلية للخروج ببرنامج شامل لإفشال الهدم والمصادرة في سهل الطيبة. وشددت المتابعة على أن الهدف هو إفشال المشروع وليس الاحتجاج ضده فقط.

3. مواجهة مشاريع المصادرة والهدم والاقتلاع في النقب: أكدت المتابعة على رفضها لمشاريع الحكومة القائمة على المصادرة والهدم والتهجير، ودعت إلى مواصلة النضال في النقب دفاعا عن الأرض والمسكن بالتنسيق مع الهيئات النقباوية وفي مقدمتها منتدى رؤساء السلطات المحلية ولجنة التوجيه العليا، بما يشمل توسيع التجنيد الجماهيري في النشاطات الكفاحية المختلفة.

4. مكافحة الجريمة والعنف والخاوة: دعت لجنة المتابعة إلى تعزيز دور لجان الصلح في منع الجريمة وحقن الدماء، وتقرر طرح القضية في الاجتماع الذي سيعقد مع السفارات الأجنبية بأقرب وقت.

5. الوقوف في وجه المشاريع الاستيطانية في الجليل: أكدت المتابعة على رفضها لجميع المشاريع الاستيطانية في الجليل وغيره الهادفة إلى محاصرة الوجود العربي وزرع بؤر استيطانية ملاصقة للبلدات العربية بهدف الاستيلاء على الأراضي وخلق حالة من الاستفزاز المتواصل. ودعت إلى تقوية وتفعيل اللجان الشعبية، التي ثبتت أهمية دورها في التصدي للمشاريع الاستيطانية.

6. الدفاع عن القدس والأقصى: ناشدت لجنة المتابعة المواطنين في انحاء البلاد كافة لشد الرحال إلى القدس والأقصى للمساهمة في تعزيز صمود الأهالي في القدس وتأكيدا على الحق في ممارسة العبادة في المسجد الأقصى بحرية بلا تقسيم للزمان والمكان. وأدانت المتابعة أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى التي صدرت ضد المئات من الفلسطينيين في القدس وفي الداخل.