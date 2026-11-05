مصرع شاب في حادث تصادم بين سيارة وحافلة بالنقب

لقي شاب يبلغ نحو 18 عامًا مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة خصوصية وحافلة على شارع 258، في منطقة النقب.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي شاب يبلغ نحو 18 عامًا مصرعه، بعد ظهر اليوم الخميس، إثر حادث طرق خطير وقع بين سيارة خصوصية وحافلة على شارع 258، في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ بأن الشاب، وهو سائق السيارة الخصوصية، تعرض لإصابات بالغة الخطورة، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وقال المسعف شمحا بونام شيف، من وحدة الإنقاذ التابعة لاتحاد الإنقاذ، إن الحادث وقع بين سيارة وحافلة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الشاب، وأُقرّت وفاته متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

وباشر محققو حوادث السير في الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.