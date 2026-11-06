مقتل شاب بإطلاق نار قرب وادي سلامة.. القتيل الثالث خلال 24 ساعة

أصيب رجل نحو 30 عاما بجروح حرجة، صباح اليوم الجمعة، في حادثة عنف وقعت على شارع 65 قرب مفرق وادي سلامة، ونقل لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي.

أقرت الطواقم الطبية وفاة الرجل الذي أصيب بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار وقعت على شارع 65 قرب مفرق وادي سلامة، في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ليكون بذلك القتيل الثالث في المجتمع العربي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

موقع الجريمة قرب مفرق وادي سلامة في منطقة الجليل، صباح اليوم الجمعة

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وأعلنت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" أن محاولات إنقاذ حياة المصاب لم تكلل بالنجاح، وأقرت وفاته متأثرا بإصابته.

وأفادت المؤسسة في بيان سابق بأن طواقمها الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، مشيرة إلى أنه فاقد للوعي ويعاني من إصابة نافذة.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة، فيما أعلنت الطواقم الطبية أنها ستنشر تحديثا لاحقا بشأن حالة المصاب.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وشرعت بأعمال تمشيط بحثا عن مشتبهين بإطلاق النار.

تصاعد جرائم إطلاق النار في البلدات العربية

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، إذ قُتل شاب (25 عاما) من قلنسوة، وأصيب أربعة آخرون، وُصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء وجودهم داخل مركبة في باقة الغربية.

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب يوسف محمود حماد (22 عاما)، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وغير مستقرة، في جريمة إطلاق نار منفصلة بمدينة طمرة.

كما سُجلت ثلاث إصابات خطيرة أخرى في جرائم منفصلة وقعت في الناصرة وكفر قاسم وقلنسوة.

وتأتي هذه الجرائم في سياق موجة من جرائم إطلاق النار التي شهدتها عدة بلدات عربية خلال الساعات الأخيرة، وأسفرت عن قتيلين وعدد من المصابين، بعضهم في حالة خطيرة.