جمعية الثقافة تنظم مؤتمر وملتقى الخريجين الأول لمنحة روضة بشارة عطا الله في حيفا

شارك أكثر من 100 من خريجي مشروع منحة د. روضة بشارة عطا الله في المؤتمر والملتقى الأول بمدينة حيفا، ويقدم المشروع المنح للطلاب منذ أكثر من 20 عاما، وقد أكثر من ألفي طالب وطالبة من مختلف أنحاء البلاد.

جانب من خريجي منحة د. روضة بشارة عطا الله المشاركين في المؤتمر والملتقى الأول ("عرب 48")

نظمت جمعية الثقافة العربية، الجمعة، مؤتمر وملتقى الخريجين الأول بمشاركة أكثر من 100 من خريجي مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله، وذلك في قاعة الكرمل في مدينة حيفا.

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وتخلل المؤتمر كلمة لمدير جمعية الثقافة العربية يوسف طه، وكلمة لمركزة مشروع الخريجين عرين مخول، ومحاضرة لخريج الجمعية محمد زيداني حول العطاء والمبادرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع، وتحدث مركز المنحة عز عودة عن أهمية المشروع. كما تخلل المؤتمر مساحات للحوار مع الخريجين.

ويواصل مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله تقديم المنح للطلاب منذ أكثر من 20 عامًا، وقد تخرج أكثر من ألفي طالب وطالبة من مختلف المناطق في البلاد.

وقال مدير جمعية الثقافة العربية يوسف طه، لـ"عرب 48"، إن "الجمعية التقت بالعشرات من خريجي وخريجات مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله من مختلف الجامعات والبلدات والتخصصات في ملتقاهم الأول، علمًا أن هذا المشروع الممتد منذ حوالي 20 عاما خرّج نحو 2000 طالب وطالبة".

حديث مدير جمعية الثقافة العربية يوسف طه لـ"عرب 48" في الملتقى والمؤتمر الأول لخريجي مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/tbLTrQanHh — موقع عرب 48 (@arab48website) November 6, 2026

وأضاف أن "الطلبة يمثلون إرثا ثقافيًا كبيرا من أطباء ومهندسين ومحاضرين وناشطين في المجتمع المدني، وتسعى الجمعية إلى تنظيم واستثمار هذه القدرات لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات".

وأشار طه إلى أن الجمعية باتت على أعتاب افتتاح "المركز الثقافي العربي" في مدينة حيفا، مشيرا إلى أن هذا المركز سيكون حاضنة ثقافية وعنوانا يدمج هذا الإرث التراكمي لخدمة المجتمع العربي عامة.

وختم حديثه بالقول، إن "الاستمرار في مثل هذه المشاريع يعد صلب الحفاظ على صمود المجتمع في ظل ما يتعرض له الطلاب والأطباء والمعلمون من تضييقات وعنصرية وملاحقة، لذلك ندعو الطلاب الجدد في الجامعات للانضمام إلى المنحة وبرنامج التمكين الشبابي المنسجم معها".

وقالت حلا مصطفى وهي طالبة طب سنة سادسة بجامعة "بن غوريون"، لـ"عرب 48"، إن "انضمامي إلى منحة د. روضة بشارة عطا الله قبل نحو ست أو سبع سنوات لم يكن مجرد تلقي دعم مادي، بل تحول إلى إطار مجتمعي وإنساني متكامل أتاح لي التعرف على شبان وشابات من مختلف البلدات والتخصصات".

حديث حلا مصطفى وهي طالبة طب سنة سادسة في جامعة "بن غوريون" لـ"عرب 48" في الملتقى والمؤتمر الأول لخريجي مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/TMA9xhNdzX — موقع عرب 48 (@arab48website) November 6, 2026

وأكدت "أحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية اليوم رغم تخرجي وانتهاء فترة الدعم المادي، إذ أن هذه المبادرة تنبع من قناعة شخصية ورغبة حقيقية في رد الجميل للمجتمع ونقل الخبرة للأجيال القادمة".

وقالت مركزة مشروع الخريجين في جمعية الثقافة العربية عرين مخول، لـ"عرب 48"، إن "مشروع الخريجين يمثل ثمرة منحة روضة بشارة عطا الله التي استفاد منها نحو ألفي طالب على مدار سنوات طويلة، إذ أن اللقاء الافتتاحي الأول يهدف إلى تأسيس شبكة ومجتمع خريجين يعزز التشبيك، ويستثمر في المعارف والإنجازات لبناء الثقة والمسؤولية الجماعية".

حديث مركزة مشروع الخريجين في جمعية الثقافة العربية عرين مخول لـ"عرب 48" في الملتقى والمؤتمر الأول لخريجي مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/m2OwtW59nF — موقع عرب 48 (@arab48website) November 6, 2026

وأضافت أن "المشروع سيقوده خريجو المنحة بهدف توجيه ومساعدة طلاب الصف الثاني عشر والطلاب الجامعيين، فضلا عن بناء مساحة وحلقة ثقافية تجمع بين الخريجين أنفسهم وتكون متاحة لكافة المعنيين بالتواصل والانضمام إليها".