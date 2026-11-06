مصابان بحالة خطيرة بجريمتي عنف في اللد وحيفا

أسفرت جريمتا عنف ارتكبتا في مدينتي اللد وحيفا عن إصابة شاب (36 عاما) ورجل (50 عاما) بجروح خطيرة، في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

أصيب شخصان بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمتي عنف منفصلتين في مدينتي اللد وحيفا، مساء الجمعة.

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في اللد، أصيب شاب (36 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج وهو يعاني من إصابة اخترقت جسده.

وقال المضمد أحمد حسنين، إن "المصاب كان بوعيه وعانى من إصابة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وفي حيفا، أصيب رجل (50 عاما) بجراح خطيرة، وقد نقل بعد تقديم العلاجات الأولية له في المكان إلى مستشفى "رمبام" بالمدينة لاستكمال العلاج.

وقال البراميديك أحمد زيدان، إنه "تلقينا بلاغا عن إصابة رجل في حادثة عنف، ومع وصولنا إلى المكان رأينا الرجل وهو بوعيه وعانى من إصابات في جسده. قدمنا له العلاجات الأولية التي تضمنت وقف النزف والأدوية، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

ويأتي ذلك في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة التي أسفرت عن 179 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام.