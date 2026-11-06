مصرع رجل جراء حريق اندلع في منزل بمدينة الرملة

لقي رجل يبلغ نحو 70 عاما مصرعه، وأصيب آخر (42 عاما) بجروح طفيفة، جراء حريق اندلع فجر اليوم في منزل بمدينة الرملة. وأقرت الطواقم الطبية وفاة الرجل في المكان، فيما نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث في الرملة، فجر اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي رجل يبلغ نحو 70 عاما مصرعه، وأصيب آخر (42 عاما) بجروح طفيفة، جراء حريق اندلع، فجر اليوم الجمعة، في منزل بمدينة الرملة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 01:04 بعد منتصف الليل، حول اندلاع حريق داخل منزل في المدينة.

وأضافت أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وعثرت على رجل يعاني من حروق بالغة في أنحاء جسده، وأقرت وفاته بعد إجراء الفحوصات اللازمة، فيما قدمت الإسعافات الأولية لرجل آخر أصيب بحروق في الجزء العلوي من جسده، قبل نقله إلى مستشفى "شامير - أساف هروفيه"، ووصفت حالته بالطفيفة.

وقال مسعفون وصلوا إلى موقع الحريق إنهم عثروا على الرجل السبعيني داخل المنزل دون علامات حياة، وقد أصيب بحروق واسعة في أنحاء جسده، مشيرين إلى أن خطورة إصاباته حالت دون إنقاذه.

وباشر محققو سلطة الإطفاء والإنقاذ والشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.