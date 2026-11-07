جريمة قتل في الطيرة: مقتل امرأة في الأربعينيات من عمرها طعنًا واعتقال أحد أقاربها

وصل طاقم من طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة، إلا أن محاولات تقديم العلاج لم تُجدِ نفعًا، واضطر المسعفون إلى إقرار وفاتها في المكان.

قُتلت امرأة في الأربعينيات من عمرها، صباح اليوم، إثر تعرضها للطعن في مدينة الطيرة، فيما اعتقلت الشرطة مشتبهًا به في الجريمة، وهو أحد أقاربها.

ووصل طاقم من طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة، إلا أن محاولات تقديم العلاج لم تُجدِ نفعًا، واضطر المسعفون إلى إقرار وفاتها في المكان.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الجريمة، بشبهة القتل، وأوقفت قريبًا للضحية للاشتباه بضلوعه في ارتكابها.

180 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 180 قتيلا وقتيلة، وذلك عقب جريمة القتل التي وقعت في الطيرة، وأسفرت عن مقتل امرأة في الأربعينيات من عمرها.

وتعكس هذه الحصيلة استمرار تفاقم آفة الجريمة والعنف في البلدات العربية، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا وتزايد حالة انعدام الأمن والأمان لدى المواطنين.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويحمّل مسؤولون وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار تفشي الجريمة، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة تضع حدا لنزيف الدم، وتوفر الحماية للمواطنين في البلدات العربية.