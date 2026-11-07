حيفا: إصابتان خطيرة ومتوسطة لشاب وامرأة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة حيفا عن إصابة شاب (35 عاما) وامرأة (34 عاما) بجروح خطيرة ومتوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب (35 عاما) بجراح خطيرة وامرأة (34 عاما) بجراح متوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة حيفا، ليل السبت – الأحد.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب والمرأة، اللذين عانيا من إصابات اخترقت جسديهما، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

وقال براميديك ومضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابا وامرأة بعد إصابتهما في حادثة عنف. قدمنا لهما العلاجات الأولية في المكان ثم نقلناهما بسيارة الإسعاف وأخرى للعلاج المكثف إلى المستشفى".

وأضافا أن "حالة الشاب وصفت بالخطيرة والمستقرة، بينما وصفت حالة المرأة بالمتوسطة، وقد كانت بوعيها الكامل".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.