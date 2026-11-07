مصرع طفل من رهط غرقا ببركة سباحة في قلقيلية

تعرض الطفل محمد رمزي الهزيل (4 سنوات) للغرق في بركة سباحة أثناء مكوثه رفقة عائلته في قلقيلية، ما أدى إلى وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

لقي الطفل محمد رمزي الهزيل (4 سنوات) من مدينة رهط بالنقب مصرعه جراء تعرضه للغرق في بركة سباحة في مدينة قلقيلية بالضفة.

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وجرت محاولات لإنقاذ حياة الطفل، إلا أن جميعها باءت بالفشل وجرى إقرار وفاته.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الطفل توجه رفقة عائلته إلى قلقيلية، وهناك تعرض للغرق في بركة سباحة.

وسادت أجواء من الحزن والألم على رهط وبين أفراد عائلة وأقارب الطفل إثر حادثة الغرق المأساوية.