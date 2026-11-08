إصابة مدير محطة وقود في كفر قاسم بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس

أُصيب مدير محطة وقود في كفر قاسم بجروح خطيرة، إثر تعرضه للدهس على يد سائق فرّ من المكان، بعد خلاف بينهما بسبب القيادة المتهورة داخل المحطة، فيما باشرت الشرطة التحقيق والبحث عن السائق.

أصيب مدير محطة وقود في مدينة كفر قاسم بجروح خطيرة، إثر تعرضه للدهس من قبل سائق سيارة، بعد أن عاتبه على قيادته المتهورة داخل المحطة، وفقًا للشبهات.

وفرّ السائق من المكان عقب الحادث، فيما شرعت الشرطة الإسرائيلية بأعمال البحث عنه، وفتحت تحقيقًا في ملابسات الواقعة، التي يُشتبه بأن خلفيتها جنائية.

وأسفر الدهس عن إصابة مدير محطة الوقود بجروح وصفتها الطواقم الطبية بأنها خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى "بيلينسون" لتلقي العلاج.

ولم تعلن الشرطة، حتى صدور بيانها، عن اعتقال أي مشتبه به على خلفية الدهس.