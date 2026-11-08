شهدت مناطق واسعة، فيضانات وأضرارًا جراء هطول كميات قياسية من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، بلغت في أواسط البلاد 117 ملم خلال ساعة وربع الساعة.

شهدت مناطق واسعة في البلاد، أمس السبت، هطولات مطرية استثنائية تسببت بفيضانات وأضرار مادية وتعطيل حركة السير، بعدما سجلت محطات الرصد كميات قياسية من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، فيما تتواصل الهطولات اليوم الأحد، مع توقعات بتراجع حدتها تدريجيًا اعتبارًا من ساعات الظهيرة.

وسُجلت الكمية الأكبر في بلدة "كديمة تسوران" وسط البلاد، حيث بلغت 117 ملم خلال ساعة وربع الساعة، بينها 100 ملم خلال ساعة واحدة فقط. وأدت غزارة الأمطار إلى انهيار منظومة تصريف المياه وغرق شوارع البلدة، فيما طُلب من السكان البقاء داخل منازلهم تحسبًا لتفاقم الأوضاع.

وأفادت السلطة المحلية، إن البلدة تواجه كميات استثنائية من الأمطار خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أن طواقمها تعمل ميدانيًا بالتعاون مع أجهزة الطوارئ والإنقاذ لمعالجة الفيضانات والأضرار.

فيضانات وسيول في قرية المكر منطقة الجليل

117 ملم خلال ساعة وربع.. أمطار قياسية تشلّ مناطق واسعة في البلاد

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وفي القدس، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص امرأة وكلبها من منزل غمرته مياه الأمطار في الحي الألماني. وارتفع منسوب المياه داخل المنزل حتى مستوى الخصر، بعدما تعذر على المرأة فتح الباب، ما اضطر طواقم الإنقاذ إلى قطع قضبان المنزل وإخراجها.

كما تسببت الفيضانات بغرق سيارات في بلدات عدة، فيما شهد موقف سيارات تحت الأرض مدينة رمات غان تسربًا واسعًا للمياه، أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى والمركبات وتعطيل المصاعد. وأجرت طواقم الإطفاء عمليات تمشيط في المكان، واستبعدت وجود أشخاص عالقين.

وامتدت الفيضانات إلى مناطق أخرى، وسط تجدد المخاوف من عدم قدرة شبكات تصريف المياه على استيعاب كميات كبيرة من الأمطار الهاطلة خلال فترات زمنية قصيرة.

كميات استثنائية وأرقام قياسية

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت يومًا استثنائيًا من حيث غزارة الأمطار، موضحة أن كمية الهطولات المسجلة في "كديمة تسوران" تُعد الأعلى في منطقة خارج السهل الساحلي، وثاني أعلى كمية أمطار تُسجل في البلاد خلال ساعة واحدة.

وأشارت إلى أن الرقم القياسي سُجل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في "معغان ميخائيل"، عندما بلغت كمية الأمطار 110 ملم خلال ساعة واحدة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، بدأت الأمطار الغزيرة منذ ساعات الصباح الباكر من يوم السبت في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الداخلي والسهل الساحلي الجنوبي، حيث بلغت كمية الأمطار في أسدود نحو 90 ملم، سقط معظمها خلال ساعات قليلة.

وفي ساعات الظهيرة، انتقلت بؤرة الهطولات إلى منطقة الشارون والوسط، وتسببت بفيضانات واسعة في كديمة تسوران وأور يهودا وقلنسوة، إلى جانب انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة السير والحياة اليومية.

واعتبرت أن هذه الفيضانات تأتي بعد السيول الاستثنائية التي شهدتها المناطق الشرقية من البلاد يوم الانتخابات، وتشكل مؤشرًا إضافيًا على احتمال تعرض البلاد لظواهر مطرية متطرفة خلال فصل الخريف.

استمرار الأمطار وتراجعها تدريجيًا

وتشير توقعات دائرة الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول أمطار محلية اليوم الأحد في شمال البلاد ووسطها، مع احتمال حدوث عواصف رعدية متفرقة خلال ساعات الصباح، وبقاء خطر حدوث فيضانات محلية في المناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تتراجع الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من ساعات الظهيرة، فيما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها المعتادة لهذا الموسم.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية في تل أبيب واللد، و16 في القدس، و21 في حيفا وطبرية وبئر السبع، و15 في صفد، و22 في بيسان، و25 في عين جدي وإيلات، و18 في متسبيه رامون.

ويوم الإثنين، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية، مع هبوب رياح شمالية نشطة على امتداد الساحل خلال ساعات بعد الظهر.

أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، التي تظل أقل بقليل من معدلاتها المعتادة، فيما تستمر الرياح الشمالية النشطة على امتداد الساحل بعد الظهر.

ويوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها الموسمية.