إصابة رجل بجروح خطيرة في جريمة عنف بمدينة رهط

أصيب رجل (30 عامًا) بجروح خطيرة وغير مستقرة، اليوم، إثر تعرضه لاعتداء في مدينة رهط بالنقب، ونُقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

أصيب رجل يبلغ نحو 30 عامًا بجروح خطيرة، إثر تعرضه لاعتداء في مدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم الإثنين، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 14:59 عن مصاب في حادثة عنف في رهط، حيث وصلت إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وقال المسعف في وحدة الدراجات النارية، عامر الزاملي، إن "الطواقم عثرت على رجل في الثلاثينيات من عمره، كان يعاني من اضطراب في الوعي وإصابات نافذة في أنحاء جسده".

وأضاف أن "الطواقم قدمت للمصاب علاجًا طبيًا منقذًا للحياة، ثم نقلته بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى، وهو في حالة خطيرة وغير مستقرة".