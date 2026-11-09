إصابة خطيرة في جريمة طعن قرب شفاعمرو

إصابة شخص بجروح خطيرة وغير مستقرة في جريمة طعن على شارع 79 قرب شفاعمرو، ونُقل إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج، فيما لم تتضح بعد ملابسات الجريمة.

أُصيب رجل (36 عامًا) بجروح خطيرة وغير مستقرة، مساء الإثنين، جراء تعرضه للطعن على شارع 79 قرب مفرق شفاعمرو، ونُقل إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج، فيما رجحت الشرطة الإسرائيلية أن تكون خلفية الجريمة جنائية.

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وأفادت طواقم الإسعاف بأنها عثرت على المصاب وهو بوعيه ويعاني من جروح نافذة في أنحاء جسده، وقدمت له العلاج الأولي، بما شمل وقف النزيف وتضميد الجروح وإعطاء الأدوية، قبل نقله بسيارة علاج مكثف إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إنها استُدعيت إلى موقع الجريمة، وباشرت جمع الأدلة وفحص ملابساتها، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح وجود خلفية جنائية للحادثة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.