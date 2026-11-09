إقرار وفاة الضحية الثانية في جريمة إطلاق النار في باقة الغربية

أُقرّت وفاة الشاب فرسان محمد جمل من مدينة قلنسوة، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في باقة الغربية، لترتفع حصيلة الجريمة إلى قتيلين.

من مكان الجريمة في باقة الغربية (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

أُقرّت، بعد ظهر اليوم الإثنين، وفاة الشاب فرسان محمد جمل من مدينة قلنسوة، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة باقة الغربية، مساء الخميس الماضي.

الضحية فرسان جمل

وبوفاة جمل، ترتفع حصيلة ضحايا جريمة إطلاق النار إلى قتيلين، بعدما أسفرت الجريمة عن مقتل الشاب أحمد محمد عبد الرازق جمل (25 عامًا) في المكان، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكانت الجريمة قد وقعت داخل المدينة، حيث أُطلقت النار باتجاه مجموعة من الأشخاص، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة أربعة آخرين، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، ونفذت عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبهين، فيما لم يُعلن عن اعتقالات على خلفية الحادثة حتى الآن.

181 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 181 قتيلا وقتيلة.

وتعكس هذه الحصيلة استمرار تفاقم آفة الجريمة والعنف في البلدات العربية، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا وتزايد حالة انعدام الأمن والأمان لدى المواطنين.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويحمّل مسؤولون وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار تفشي الجريمة، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة تضع حدا لنزيف الدم، وتوفر الحماية للمواطنين في البلدات العربية.