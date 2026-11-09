بينهم رئيس سلطة محلية: اعتقال 50 مشتبها بشبكة ابتزاز المقاولين وأصحاب مواقع البناء

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 50 مشتبهًا به، بينهم رئيس سلطة محلية في الشمال، بشبهة التورط في شبكة ابتزاز مقاولين وأصحاب مواقع بناء، عبر فرض إتاوات مالية تحت غطاء تقديم خدمات الحراسة والحماية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 50 مشتبهًا به، بينهم رئيس سلطة محلية في الشمال، خلال حملة مداهمات واسعة شملت عدة مواقع في أنحاء البلاد، للاشتباه بتورطهم في شبكة ابتزاز ممنهجة استهدفت مقاولين وأصحاب مواقع بناء، عبر فرض دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير خدمات حراسة وحماية مزعومة.

وأطلقت الشرطة على العملية اسم "حراس الظل"، ونفذتها عقب تحقيق سري استمر عشرة أشهر، قادته الوحدة المركزية في منطقة الساحل ووحدة الحماية الشمالية التابعة لوحدة "لاهف 433"، بمشاركة مكتب المدعي العام.

وبحسب الشبهات، فإن المشتبه بهم استخدموا غطاء تقديم خدمات أمنية لحماية مواقع البناء من السرقة والتخريب، فيما كانوا في الواقع يقفون وراء التهديدات التي تستهدف تلك المواقع، بهدف إجبار المقاولين على دفع ما وصفته الشرطة بـ"رسوم الحماية".

وكشفت التحقيقات، عن الاشتباه بتنفيذ 13 عملية ابتزاز منفصلة، اتبعت جميعها الأسلوب ذاته، إذ فُرض على المقاولين دفع عشرات آلاف الشواقل عن كل موقع بناء مقابل خدمات حراسة مزعومة، من دون تقديم خدمات أمنية فعلية، بل من خلال الضغط والتهديد بإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

ومع انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية، شارك نحو 500 من أفراد الشرطة و"حرس الحدود" والقوات الخاصة في تنفيذ المداهمات، التي أسفرت عن اعتقال 50 مشتبها به، بينهم أشخاص ينتمون إلى منظمات إجرامية ومعروفون لدى الشرطة.

وقاد العملية قائد منطقة الساحل، يحيئيل بوهدانا، ورئيس وحدة "لاهف 433"، ميني بنيامين، بإشراف قائد مديرية شرطة الساحل، يوني حاج، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة الابتزاز وفرض الإتاوات على أصحاب المصالح والمشاريع.

ومن المتوقع أن يمثل المعتقلون، في وقت لاحق اليوم، أمام محكمة الصلح في حيفا، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق. ولا يزال التحقيق مستمرا.