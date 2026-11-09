بعد فراره إلى الأردن.. اعتقال المشتبه المركزي بقتل أحمد شقرا في يافا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المشتبه المركزي بقتل الشاب أحمد شقرا (28 عامًا) من يافا، وذلك لدى عودته من الأردن عبر معبر نهر الأردن، بعد فراره إليه عقب تنفيذ جريمة القتل قبل نحو شهر.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر أمس الأحد، المشتبه المركزي بتنفيذ جريمة قتل الشاب أحمد شقرا (28 عامًا) من مدينة يافا، وذلك لدى عودته إلى البلاد عبر معبر نهر الأردن، بعدما فرّ إلى الأردن عقب ارتكاب الجريمة، وفقا للشرطة.

وقُتل شقرا بإطلاق نار قبل نحو شهر، في شارع القدس بمدينة يافا، أثناء قيادته دراجة هوائية، حين وصلت سيارة من نوع "جيب غراند شيروكي" إلى المكان، وترجل منها مسلح أطلق عليه عدة رصاصات قبل أن يفرّ من الموقع.

ونُقل شقرا إلى مستشفى "فولفسون" بحالة حرجة، حيث أُعلنت وفاته لاحقًا رغم محاولات إنعاشه.

وقالت الشرطة إن "التحقيقات التي أعقبت الجريمة أسفرت عن اعتقال مشتبهين اثنين، في العشرينيات من عمريهما ومن سكان يافا، بعد ساعات من وقوعها. كما ضُبط مسدس محشو بالرصاص، بعدما ألقى به أحد المشتبهين خلال اعتقاله، إلى جانب السيارة التي يُشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة".

وأضافت أن "المشتبه الثالث، الذي يُعتقد أنه المنفذ الرئيسي لإطلاق النار، فرّ إلى الأردن، وصدر بحقه أمر اعتقال، قبل أن تتمكن قوات وحدة التحقيقات المركزية في لواء تل أبيب من اعتقاله لدى عودته إلى البلاد عبر معبر نهر الأردن".

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد المشتبهين اللذين اعتُقلا في أعقاب الجريمة، فيما أُحيل المشتبه المركزي الجديد إلى التحقيق، ومن المقرر عرضه اليوم على محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد اعتقاله.