توتر ومواجهات في اللد بين عرب ومجموعات من اليمين المتطرف واعتقال 11 شخصا

تشهد مدينة اللد تصاعدا في التوتر على خلفية تحركات مجموعات من اليمين المتطرف داخل الأحياء العربية، وسط اتهامات باستفزاز السكان العرب والاعتداء عليهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات وتوتر في عدد من المناطق.

شهدت مدينة اللد، في ساعات متأخرة من الليل حالة من التوتر والمواجهات، عقب وصول مجموعات من اليمين المتطرف إلى أحياء عربية في المدينة، في تحركات ومسيرات أثارت استياء السكان العرب، الذين اتهموا أفراد هذه المجموعات المتطرفة باستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم وتوجيه عبارات عنصرية وبذيئة بحقهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد سكان عرب بأن مجموعات من اليهود المتطرفين قدمت من خارج المدينة وتجولت في الأحياء العربية، وأقدمت على إلقاء الحجارة وشتم السكان العرب وتوجيه ألفاظ مسيئة وعنصرية إليهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وتوتر في عدد من المناطق.

فيديو آخر من مدينة اللد، حيث شهدت الليلة الماضية، توترا ومواجهات بين عرب ومجموعات من اليمين المتطرف، اعتُقل على إثرها 11 شخصا.



للتفاصيل: https://t.co/Su4fCVrC02 pic.twitter.com/VPZht9QVaT — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2026

وتداولت وسائل إعلام محلية تصريحات لأفراد من اليمين المتطرف، بينهم مردخاي ديفيد ومرافقوه، قالوا فيها إنهم وصلوا إلى المدينة في جولة داخل الأحياء العربية، وذلك قبيل اندلاع المواجهات.

وأسفرت الأحداث عن وقوع إصابات، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 11 مشتبها به، بينهم قاصرون وامرأة، خلال تدخل قوات شرطة اللد وحرس الحدود لفض التجمعات وإعادة النظام العام.

وفي تطور ميداني، أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح متوسطة جراء حادثة عنف شهدتها المدينة، حيث قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي له قبل نقله إلى المركز الطبي "شمير" (أساف هروفيه)، لاستكمال العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

من مدينة اللد، حيث شهدت الليلة الماضية، توترا ومواجهات بين عرب ومجموعات من اليمين المتطرف.



للتفاصيل: https://t.co/Su4fCVrC02 pic.twitter.com/IMzF9FqPJP — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2026

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن عشرات الأشخاص تجمعوا في المدينة خلال ساعات متأخرة من الليل، وإن بعض المشاركين أخلّوا بالنظام العام ولم يمتثلوا لتعليمات عناصر الشرطة، ما استدعى تدخل القوات واعتقال 11 مشتبها به. ونفت وقوع حادثة طعن خلال المواجهات، خلافا لما جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مسيرات استفزازية واعتداءات متكررة.. سجل اليمين المتطرف في اللد

وتأتي هذه الأحداث في سياق تاريخ من التوتر والاعتداءات التي شهدتها اللد والرملة على خلفية تحركات مجموعات اليمين المتطرف، ولا سيما خلال أحداث أيار/ مايو 2021، المعروفة بـ"هبة الكرامة"، حين تعرضت أحياء عربية ومنازل ومحال تجارية ومساجد لاعتداءات وهجمات نفذتها مجموعات من المتطرفين اليهود.

وخلال تلك الأحداث وثقت اعتداءات للمستوطنين ت على المواطنين العرب وممتلكاتهم، بينها مهاجمة منازل وإحراق سيارات وإطلاق النار باتجاه أحياء عربية ومسجد اللد الكبير، فضلا عن الاعتداء على خيمة عزاء الشهيد موسى حسونة، الذي قُتل برصاص مستوطنين خلال المواجهات.

توتر ومواجهات في اللد بين عرب ومجموعات من اليمين المتطرف.



للتفاصيل: https://t.co/Su4fCVrC02 pic.twitter.com/Ss0xgDS0SP — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2026

كما شهدت المدينة في السنوات اللاحقة مسيرات وتحركات لمجموعات يمينية واستيطانية، تخللتها جولات في الأحياء العربية ورفع أعلام إسرائيلية وترديد هتافات عنصرية، وسط مخاوف السكان من تجدد الاعتداءات والاستفزازات.

وتحدثت شهادات لسكان عرب من اللد عن مشاركة مجموعات من المستوطنين القادمين من الضفة الغربية في الاعتداءات خلال أحداث 2021، وعن إحراق منازل وسيارات عربية، إلى جانب اتهامات للشرطة بالتساهل مع المعتدين وتوفير الحماية لهم، مقابل ملاحقة واعتقال شبان عرب.

وتعيد المواجهات الأخيرة في اللد إلى الواجهة مخاوف الأهالي من تجدد الاعتداءات المنظمة والتحركات الاستفزازية في الأحياء العربية، في ظل استمرار التوترات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.