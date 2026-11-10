اتهام ثلاثة شبان من الناصرة بابتزاز مليون شيكل وإطلاق 48 رصاصة على منزل في كفر مندا

اتهام ثلاثة شبان من الناصرة، بينهم قاصر، بابتزاز صاحب شكوى بمليون شيكل وإطلاق 48 رصاصة على منزله في كفر مندا، بينما كان بداخله مع زوجته وأطفاله الثلاثة، دون وقوع إصابات.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شابين من مدينة الناصرة، يبلغان من العمر 18 و23 عامًا، وقاصر آخر، نسبت إليهم التورط في قضية ابتزاز وتهديد بإطلاق النار، انتهت بإطلاق عشرات الرصاصات باتجاه منزل في قرية كفر مندا، بينما كان أفراد عائلة بداخله.

وبحسب لائحة الاتهام، طالب المتهم الأول، أو شخص يعمل لصالحه، صاحب الشكوى بدفع 400 ألف شيكل، مهددًا بتفجير محطة الوقود التي يعمل فيها في حال عدم الاستجابة للمطلب. ولاحقًا، ارتفع المبلغ المطلوب إلى مليون شيكل، بذريعة التأخر في الدفع، وترافق ذلك مع تهديدات بإطلاق النار على ساقيه واستهداف المبنى الذي يسكن فيه عمّه.

وخلال فترة التهديدات، أطلق مجهولون النار في مناسبات مختلفة باتجاه منزل المشتكي ومحطة الوقود، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وتنسب النيابة إلى المتهم الأول التآمر مع المتهم الثاني والقاصر لتنفيذ إطلاق نار على منزل المشتكي، بعد رفضه دفع المبلغ المطلوب. ولتنفيذ المخطط، جرى تجهيز بندقية شبيهة ببندقية M16 ومسدس وذخيرة.

وتفيد لائحة الاتهام بأن المتهم الثاني والقاصر وصلا إلى المنزل وهما ملثمان ويرتديان قفازات، وأطلق أحدهما ما لا يقل عن 48 رصاصة باتجاهه، مستخدمًا ثلاثة مخازن ذخيرة.

وكان المشتكي وزوجته وأطفالهما الثلاثة داخل المنزل لحظة إطلاق النار، فيما اخترقت الرصاصات جدرانه ووصلت إلى غرفة الجلوس والمطبخ وغرفة النوم، دون وقوع إصابات.

وعلى مقربة من المكان، أطلق أفراد من الشرطة النار باتجاه مطلق النار، ما دفع المتهمين اللذين وصلا إلى المنزل إلى الفرار بسيارتهما بسرعة وبطريقة وصفتها النيابة بالخطرة.

وخلال المطاردة، قاد المتهم الأول سيارة أخرى خلف دوريات الشرطة، واصطدم بإحدى سياراتها من الخلف. أما المتهم الثاني والقاصر، فتركا سيارتهما بالقرب من بستان زيتون، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليهما بعد ساعات.

وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين الثلاثة مخالفات تتعلق بحيازة الأسلحة وإطلاق النار من سلاح ناري والإضرار بالممتلكات عمدًا والقيادة المتهورة. كما يواجه المتهم الأول تهمتي الابتزاز بالتهديد والإضرار بمركبة عمدًا، فيما نُسبت إلى المتهم الثاني والقاصر تهمة عرقلة شرطي أثناء تأدية مهامه.

وطالبت النيابة العامة بتمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، معتبرة أن خطورة الأفعال المنسوبة إليهم تتجلى في إطلاق النار بكثافة على منزل مأهول، وتعريض حياة أفراد العائلة للخطر، فضلًا عن تعريض الشرطة ومستخدمي الطريق للخطر خلال محاولة الفرار.

وقالت النيابة في طلبها إن المتهمين بثوا الرعب في نفوس المشتكي وأفراد عائلته أثناء وجودهم في منزلهم، وإن عدم وقوع إصابات يعود، وفق تقديرها، إلى محض الحظ.