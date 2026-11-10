رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب يدعون إلى هدنة ثلاثة أشهر ووقف مظاهر العنف وإطلاق النار

دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب إلى إعلان هدنة لمدة ثلاثة أشهر، ووقف إطلاق النار والاعتداءات، في ظل تصاعد العنف والجريمة في رهط والبلدات العربية، مطالبًا الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب إلى إعلان هدنة اجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، ووقف جميع أشكال إطلاق النار والاعتداءات والتصعيد، في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة والاعتداءات على الممتلكات والمنازل في البلدات العربية بالنقب، ولا سيما مدينة رهط.

وجاء ذلك في بيان أصدره المنتدى، حديثا، عقب اجتماع عقده بمشاركة عدد من النواب العرب، وشيوخ الإصلاح، وقيادات دينية ومجتمعية من رهط والبلدات العربية في النقب، لبحث التطورات الخطيرة وتداعيات تصاعد العنف والاعتداءات التي تشهدها المنطقة.

وأكد المجتمعون المكانة المركزية لمدينة رهط باعتبارها عاصمة المجتمع العربي في النقب وأكبر بلداته، وما تمثله من ثقل اجتماعي وسياسي وثقافي، مشددين على أن الحفاظ على أمنها واستقرارها مسؤولية جماعية، وأن تداعيات العنف لا تقتصر على حدود المدينة، بل تطال المجتمع العربي بأسره.

وشدد البيان على أن رهط ليست ملكية خاصة لأي جهة أو طرف، وإنما هي بيت لجميع أبنائها، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

جانب من الاجتماع

وطرح المجتمعون جملة من المواقف والتوصيات، في مقدمتها الدعوة إلى إعلان هدنة لمدة ثلاثة أشهر، تتوقف خلالها جميع أشكال إطلاق النار والاعتداءات والتصعيد، وإفساح المجال أمام رجال الإصلاح والوجهاء لمعالجة الخلافات القائمة والتوصل إلى حلول تحفظ الحقوق والسلم الأهلي.

كما أكدوا ضرورة احترام حرمة البيوت والممتلكات العامة والخاصة، ورفض الاعتداء عليها أو إحراقها، مشددين على أن الخلافات لا تبرر إطلاق النار وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، ولا يجوز تحميلهم تبعات نزاعات لا علاقة لهم بها.

وطالب البيان الشرطة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وإنفاذ القانون، ومنع إطلاق النار وملاحقة المتورطين، واتخاذ خطوات فورية لإعادة الأمن والأمان إلى البلدات العربية.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، حذر رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، من تداعيات استمرار الاعتداءات وإطلاق النار على استمرارية الخدمات، موضحًا أن شركة الكهرباء أبلغت البلدية بوقف دخول طواقمها إلى المدينة لإصلاح الأضرار وترميمها واستبدال المحولات الكهربائية المتضررة، بسبب استمرار إطلاق النار والخطر الذي يهدد سلامة العاملين، الأمر الذي قد يؤدي إلى المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ودعا المجتمعون إلى تعزيز العلاقات المجتمعية وترسيخ وثيقة عهد اجتماعي تنظم العلاقات بين أبناء المجتمع، وتؤكد قيم الاحترام والتكافل والمسؤولية الفردية والجماعية، مع التشديد على عدم تحويل الخلافات الشخصية أو العائلية إلى خصومات جماعية.

كما شددوا على أهمية دور المساجد والمؤسسات التربوية والتعليمية في مواجهة العنف، داعين أئمة المساجد في رهط وسائر بلدات النقب إلى تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن حرمة الدماء ونبذ العنف، إلى جانب دعوة مديري المدارس والمؤسسات التعليمية إلى تعزيز قيم التسامح والاحترام والمسؤولية المجتمعية.

وفي ختام البيان، وجه المجتمعون نداءً إلى جميع الأطراف للتحلي بالتقوى وضبط النفس والاحتكام إلى العقل، والاستجابة لدعوة الهدنة وإفساح المجال أمام جهود الإصلاح، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والنسيج الاجتماعي.

وختموا بالتأكيد على ضرورة حماية البلدات العربية والمجتمع من مظاهر العنف، وصون السلم الأهلي والأمن والأمان.