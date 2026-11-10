مصرع طفلين دهسًا في النقب خلال 24 ساعة وإصابة ثالث بسقوط من علو

مصرع طفلين دهسًا في قريتي وادي النعم والفرعة بالنقب خلال 24 ساعة، وإصابة طفل ثالث بجروح متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع في رهط.

لقي طفلان مصرعهما متأثرين بإصاباتهما البالغة، إثر تعرضهما لحادثي دهس منفصلين في قريتي وادي النعم والفرعة مسلوبتي الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أصيب طفل ثالث بجراح متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة رهط.

وفي تفاصيل الحادث الأول، توفي الطفل زيد أسامة أبو سويلم (3 أعوام)، متأثرًا بإصاباته الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه للدهس، أمس الإثنين، في قرية وادي النعم، حيث نُقل إلى محطة الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" في شقيب السلام، قبل أن تتولى الطواقم الطبية تقديم العلاج الأولي وإجراء عمليات إنعاش متقدمة له، ثم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

الضحيةزيد أبو سويلم

وقال مسعفون إن الطفل وصل إلى المحطة فاقدًا للوعي ودون نبض أو تنفس، ويعاني إصابات بالغة ومتعددة في أنحاء جسده، مشيرين إلى أن عمليات الإنعاش شملت تدليك القلب والتنفس الاصطناعي وإعطاء الأدوية، قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة للغاية.

وفي حادث دهس منفصل وقع مساء الأحد في قرية الفرعة، أُصيب الطفل عثمان محمد سنيداوي (عامان ونصف العام) بجروح بالغة، ونُقل إلى محطة الإسعاف في مدينة عراد، وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس.

وأوضح مسعفون أن الطواقم باشرت بإجراء عمليات إنعاش متقدمة شملت تدليك القلب والتنفس الاصطناعي وإعطاء الأدوية ووقف النزيف، قبل نقله بسيارة إسعاف للعناية المركزة إلى مستشفى سوروكا، حيث أُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه. وشُيّع جثمانه إلى مقبرة كسيفة الإسلامية.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات حادثي الدهس.

وفي سياق متصل، أُصيب طفل يبلغ نحو خمسة أعوام بجروح متوسطة، مساء أمس، إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة رهط، وفق ما أفادت به "نجمة داود الحمراء".

وكان مركز الطوارئ 101 قد تلقى بلاغًا عند الساعة 18:56 حول وصول الطفل إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وهو يعاني إصابات وكدمات في منطقتي الرأس والوجه.