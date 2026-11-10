يافا: إغلاق التحقيق في الاعتداء على الأب قسطنطين نصّار يثير انتقادات ومخاوف من الإفلات من العقاب

مطالبة بإعادة فتح التحقيق في الاعتداء على الأب قسطنطين نصّار، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في يافا، بعد إغلاق الملف، والكشف عن مواد التحقيق وأسباب القرار، والتحذير من تكريس الإفلات من العقاب في الاعتداءات التي يرتكبها أفراد الشرطة.

أثار قرار إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على الأب قسطنطين نصّار، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في يافا، انتقادات ومطالبات بإعادة فتح القضية، وسط تحذيرات من تكريس سياسة الإفلات من العقاب في حالات الاعتداء على المواطنين العرب، ولا سيما عندما يكون المعتدون من أفراد الشرطة.

وقال مركز مساواة إنه يعترض على قرار إغلاق الملف، مطالبًا بالكشف عن مواد التحقيق والأسباب التي استند إليها القرار، تمهيدًا لتقديم طعن والمطالبة بإعادة فتح التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

وبحسب إفادة المركز، فإن الأب نصّار تعرّض لاعتداء جسدي ولفظي من أفراد الشرطة، بعدما احتج على تعاملهم العنيف مع شبان عرب، وطالبهم بالالتزام بالقانون واحترام كرامة المواطنين.

وأوضح المركز أن القضية لا تقتصر على الاعتداء الذي تعرّض له رجل دين، بل تطرح تساؤلات أوسع بشأن تعامل الشرطة مع المواطنين العرب، ومدى جدية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أفرادها، خصوصًا في ظل تكرار الانتقادات لقرارات إغلاق ملفات تتعلق باعتداءات وانتهاكات شرطية.

وكانت مدينة يافا قد شهدت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تحركًا احتجاجيًا عقب الاعتداء على الأب قسطنطين واعتقاله، إذ عُقد اجتماع طارئ بمشاركة شخصيات دينية وسياسية، استنكر المشاركون خلاله تصرفات الشرطة ودعوا إلى التصدي للانتهاكات المتواصلة وتعزيز الوحدة المجتمعية.

وقال الأب قسطنطين، خلال الاجتماع، إنه تدخل بعدما شاهد أفراد الشرطة يعتدون بعنف على فتى، مشيرًا إلى أنه اقتيد إلى مركبة الشرطة واعتُقل، وتعرّض خلال ذلك لاعتداء لفظي، كما أصيب نتيجة القيادة المتهورة للمركبة، واحتُجز لساعات قبل الإفراج عنه.

ويأتي إغلاق ملف التحقيق في هذه القضية في ظل انتقادات متكررة لأداء قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، على خلفية إغلاق ملفات تتعلق بإصابة وقتل مواطنين عرب برصاص الشرطة، من دون تقديم المسؤولين إلى المحاكمة، وهو ما أثار مطالبات متواصلة بإجراء تحقيقات جدية وضمان المحاسبة.

وشدد مركز مساواة على أن وظيفة الشرطة هي حماية المواطنين وصون كرامتهم، وليس ترهيبهم أو معاقبتهم على انتقاد تصرفاتها، محذرًا من أن غياب المحاسبة يفاقم انعدام الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون ويعزز الشعور بعدم المساواة أمام القانون.