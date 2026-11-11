إصابة ثلاثة أشخاص في حادث طرق قرب قلنسوة.. أحدهم بحالة خطيرة

أُصيب ثلاثة أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، في حادث طرق بين مركبتين على شارع 57 قرب قلنسوة، ووصفت حالة أحدهم (41 عامًا) بالخطيرة، فيما وُصفت حالة المصابين الآخرين بالمتوسطة.

من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب ثلاثة أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 57، بالقرب من مدينة قلنسوة، في منطقة المثلث.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، بأن بلاغًا حول الحادث ورد إلى مركز الطوارئ عند الساعة 05:56، حيث هرعت الطواقم إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى "لنيادو".

ووصفت الطواقم حالة رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بالخطيرة، إثر تعرضه لإصابات متعددة في أنحاء جسده، فيما وُصفت حالة رجلين آخرين، يبلغان من العمر 62 و38 عامًا، بالمتوسطة، نتيجة إصابتهما في الوجه والبطن والأطراف.

وقال مسعفون وصلوا إلى موقع الحادث إنهم عثروا على المصاب البالغ 41 عامًا ملقى على الشارع وفاقدًا للوعي، وقدّموا له علاجًا طبيًا شمل وقف النزيف وإعطاء الأدوية، قبل نقله بسيارة العناية المكثفة إلى المستشفى، وهو فاقد للوعي وبحالة خطيرة.

وأضافوا أنهم قدموا العلاج الطبي للمصابين الآخرين، ونقلوهما إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف والعناية المكثفة، وهما بحالة متوسطة.

وباشرت الشرطة التحقيق في أسباب الحادث والظروف المحيطة بوقوعه.