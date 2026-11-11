إطلاق نار بأم الفحم ومنشية زبدة وإصابتان.. وانفجار مركبة بالطيرة

تتواصل حوادث العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، مع تسجيل إصابات في أم الفحم ومنشية زبدة، وانفجار مركبة في الطيرة، في وقت ترتفع فيه حصيلة ضحايا جرائم القتل إلى 181 منذ مطلع العام، وسط استمرار الانتقادات للشرطة والحكومة الإسرائيلية.

شهدت عدة بلدات عربية، في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، سلسلة حوادث عنف شملت إطلاق نار وانفجار مركبة، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات في حادث الانفجار. وتشتبه الشرطة في أن تكون خلفية هذه الحوادث جنائية.

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ففي قرية منشية زبدة بمنطقة وادي يزرعيل، أُصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار، حيث قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم.

وفي أم الفحم، أُصيب رجل يبلغ من العمر 53 عامًا بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي، قبل نقله إلى المستشفى لمواصلة تلقي العلاج.

وفي مدينة الطيرة، دوّى انفجار في مركبة بالشارع الرئيسي، دون تسجيل إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الانفجار وأسبابه.

181 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 181 قتيلا وقتيلة، في مؤشر على اتساع دائرة العنف واستمرار نزيف الدم في البلدات العربية.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والسلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويحمّل مسؤولون وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة، في ظل ما يعتبرونه غيابا لخطوات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين وتضع حدًا لاستمرار جرائم العنف والقتل.