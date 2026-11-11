ارتفاع وفيات حوادث الطرق في المجتمع العربي بنسبة 10% منذ مطلع العام

145 ضحية عربية في حوادث الطرق منذ بداية 2026، مقابل 132 في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما يشكل العرب 38% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق رغم أنهم نحو 20% من السكان.

لقي 145 شخصًا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع عام 2026 ولغاية اليوم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت مصرع 132 شخصًا، وفق معطيات نشرتها جمعية (أور ياروك) - "ضوء أخضر" حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتشير المعطيات إلى اتساع الفجوة بين نسبة المواطنين العرب من إجمالي السكان وحصتهم من ضحايا حوادث الطرق، إذ يشكل العرب نحو 20% من سكان البلاد، في حين تصل نسبتهم إلى 38% من إجمالي الضحايا في حوادث الطرق منذ بداية العام.

وبحسب البيانات، بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 381 شخصًا منذ مطلع العام، بينهم 145 من المجتمع العربي.

وسُجل ارتفاع لافت في عدد ضحايا حوادث الدهس من المجتمع العربي، إذ لقي 26 مشاة مصارعهم منذ بداية العام، مقابل 18 في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 44%. ويشكل المشاة العرب 28% من إجمالي المشاة الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق.

وفي تفاصيل توزيع الضحايا العرب بحسب نوع المركبة أو طبيعة الحادث، لقي 71 شخصًا مصارعهم في حوادث شملت مركبات خاصة، أي نحو 49% من إجمالي الضحايا العرب. كما لقي 29 شخصًا مصارعهم في حوادث شاركت فيها مركبات ثقيلة، بينها الشاحنات والحافلات، بنسبة 20%.

وبلغ عدد الضحايا من راكبي الدراجات النارية والسكوتر 32 شخصًا، فيما لقي 33 سائقًا شابًا تتراوح أعمارهم حتى 24 عامًا.

وعلى صعيد الفئات العمرية، أظهرت المعطيات وفاة 19 طفلًا دون سن 14 عامًا، و55 شابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، إضافة إلى خمسة مسنين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

أما من حيث مواقع الحوادث، فقد وقعت 100 حالة وفاة على الطرق بين المدن، و34 حالة على الطرق داخل المدن، فيما سُجلت 11 وفاة في مناطق مفتوحة.

وقال المدير العام للجمعية، المحامي يانيف يعكوف، إن "عام 2026 يقترب من نهايته وسط إخفاق في الحد من ضحايا حوادث الطرق، سواء على المستوى العام أو في المجتمع العربي على وجه الخصوص".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة مطالبة بوضع تقليص عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي على رأس أولوياتها"، مشددًا على "ضرورة إقرار خطة وطنية متعددة السنوات لمواجهة الظاهرة وإنقاذ الأرواح".